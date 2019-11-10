Дзюба на поле, Дриусси в запасе: объявлен состав "Зенита" на матч с "Арсеналом"

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-10T13:33:38+03:00

"Зенит" будет играть только на победу Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

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Матч 16 тура Чемпионата России - для петербургской команды будет гостевым. Игра начнется в 14.00 по московскому времени. За час до начала матча традиционно объявлены составы.

На поле сине-бело-голубые выйдут боевым составом - чтобы остаться безоговорочным лидером турнира, нужна победа. Из тех, кто обычно на поле, в старте не заявлен только Себастьян Дриусси. Но он будет на скамейке запасных, и сможет прийти на помощь команде.

Место в воротах, как и во всех последних матчах, займет Михаил Кержаков. Так же в старте заявлены Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Напомним, сегодняшний матч - последний перед перерывом на игры сборной. Сейчас "Зенит" занимает первую строчку турнирной таблицы (33 очка). На втором месте сейчас "Ростов", проигравший накануне "Тамбову" (30 очков). Следующая игра в рамках Чемпионата состоится 23 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU