2019-11-10T13:33:38+03:00
Спорт

Дзюба на поле, Дриусси в запасе: объявлен состав "Зенита" на матч с "Арсеналом"

Игра пройдет в Туле
Александра СУРИС
Поделиться:
"Зенит" будет играть только на победу Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит""Зенит" будет играть только на победу Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

Матч 16 тура Чемпионата России - для петербургской команды будет гостевым. Игра начнется в 14.00 по московскому времени. За час до начала матча традиционно объявлены составы.

На поле сине-бело-голубые выйдут боевым составом - чтобы остаться безоговорочным лидером турнира, нужна победа. Из тех, кто обычно на поле, в старте не заявлен только Себастьян Дриусси. Но он будет на скамейке запасных, и сможет прийти на помощь команде.

Место в воротах, как и во всех последних матчах, займет Михаил Кержаков. Так же в старте заявлены Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Напомним, сегодняшний матч - последний перед перерывом на игры сборной. Сейчас "Зенит" занимает первую строчку турнирной таблицы (33 очка). На втором месте сейчас "Ростов", проигравший накануне "Тамбову" (30 очков). Следующая игра в рамках Чемпионата состоится 23 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Акт мести русским»: Исламисты грозились взорвать торговые центры «Галерея» и «Жемчужная Плаза»
Два литовца под угрозой ножа отобрали у безработного иномарку
На «Седьмых Волконских чтениях» показали рукописный Воинский устав Петра Великого
Сегодня в Петербурге самое теплое 10 ноября за всю историю наблюдений за погодой
Водолазы продолжают работать: в реке Мойке ищут улики по убийству аспирантки СПбГУ
Опять протечка: на "Дунайской" заметили новые подтеки
"Они игнорировали все обращения": после убийства аспирантки в интернете появилась петиция с требованием уволить руководство СПбГУ
Вопрос об аресте доцента СПбГУ, подозреваемого студентку, решится в понедельник
К 2026 году в Санкт-Петербурге ликвидируют все неэффективные котельные
Доцент СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве молодой девушки, находится в больнице в тяжелом состоянии
Легковушка протаранила жилой дом на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Книгу с автографом доцента СПбГУ, убившего и расчленившего молодую девушку, продали за 19 950 рублей
Мужчина, тяжело раненый ножом в живот, сбежал из больницы в Санкт-Петербурге
Молодой человек пострадал в аварии с участием такси в Санкт-Петербурге
Доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший и расчленивший 24-летнюю девушку, раскаялся в содеянном
Прогноз погоды на 10 ноября в Санкт-Петербурге: придет обещанное потепление
Французский институт в Лионе прокомментировал жестокое убийство 24-летней девушки доцентом СПбГУ
«Она ему все время смотрела в рот»: Студентка, которую убил преподаватель СПбГУ, мечтала стать любовницей педагога
«Супруга будет нанимать адвоката»: Жена преподавателя СПбГУ Соколова в шоке, что муж убил студентку-любовницу
Памятник Михаилу Калашникову установят на территории Военно-исторического музея артиллерии в Петербурге
Появилось видео, на котором водолазы достают из Мойки останки аспирантки СПбГУ
Доцент СПбГУ Олег Соколов мог убить студентку-любовницу из-за стресса
«Он стал жертвой травли»: коллега рассказал о профессоре СПбГУ, задержанном по подозрению в убийстве 24-летней девушки