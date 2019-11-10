Сегодня в Петербурге самое теплое 10 ноября за всю историю наблюдений за погодой

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-10T15:51:20+03:00

Последний раз так тепло в этот день было 80 лет назад. Фото: Василий Вахрин

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10 ноября 2019-го стало самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об это сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

– Сегодня в Санкт-Петербурге обновлен рекорд максимальной температуры воздуха, – написал Леус в соцсетях. – Так тепло в этот день не было за всю историю наблюдений за погодой. В 15 часов температура воздуха составила плюс 9,6 градуса, это на 0,1 градуса выше, чем было ровно 80 лет назад. Точное значение рекорда мы узнаем после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Оттепель в Петербурге обеспечил активный атлантический циклон, который пригнал в город облака и дожди. В течение дня температура будет колебаться от восьми до десяти градусов, в области минимальная отметка держится на уровне пяти градусов. Все это – вкупе с несильным ветром (четыре-девять метров в секунду) и немного пониженным атмосферным давлением.

ИСТОЧНИК KP.RU