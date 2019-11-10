На «Седьмых Волконских чтениях» показали рукописный Воинский устав Петра Великого

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-10T16:42:57+03:00

Устав излагает, как должна быть устроена работа штаба, лагеря, полевого лазарета и как нужно обучать и воспитывать солдат. Фото: Николай МАЛЫШЕВ

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«Седьмые Волконские чтения» прошли в Петербурге. Конференция охватила площадки Эрмитажа, Военно-медицинской академии имени Кирова и Константиновского дворца. Организовала чтения Военная историческая библиотека Генштаба ВС России.

Генерал-полковник Александр Журавлев пожелал делегатам новых научных побед и достижений. Фото: Николай МАЛЫШЕВ

– Ставшие доброй традицией, «Волконские чтения» снова соединили поколения исследователей, в очередной раз открыли новые таланты в науке и медицине, обозначили новые горизонты развития, – отметил генерал-полковник Александр Журавлев на торжественной церемонии закрытия конференции 9 ноября в Константиновском дворце. – Желаю делегатам чтений новых научных побед и достижений!

Традиционно, чтения завершились балом-раутом. Фото: Николай МАЛЫШЕВ

В этом году участниками церемонии стали военнослужащие армий 37 стран. Делегаты обсуждали вопросы влияние медико-географических факторов на организацию оказания медпомощи и делились опытом ее оказания в военное и мирное время в разных странах.

В этом году участниками церемонии стали военнослужащие армий 37 стран. Фото: Николай МАЛЫШЕВ

Традиционно, чтения завершились балом-раутом. Но «гвоздем» торжественной программы стал показ рукописного Воинского устава Петра Великого, датируемого 1719 годом. Состоящий из трех частей, Устав излагает, как организовать войска, каковы права и обязанности высших воинских чинов, как должна быть устроена работа штаба, лагеря, полевого лазарета, как нужно обучать и воспитывать солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU