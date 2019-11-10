2019-11-10T16:34:52+03:00
Происшествия

Два литовца под угрозой ножа отобрали у безработного иномарку

Спустя два часа иностранцев нашли и задержали
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Параллельно выяснилось, что у этого же «туриста» давно истекла виза.Параллельно выяснилось, что у этого же «туриста» давно истекла виза.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Приезжие из Прибалтики пустились в Петербурге во все тяжкие. Двое из Литвы взяли нож, вышли во двор дома на Малоохтинском, где снимают квартиру, и напали на хозяина стоящей на улице «Киа Спортэйдж». Жертвой разбойников из Литвы стал 27-летний безработный петербуржец.

– Под угрозой ножа двое неизвестных завладели автомобилем и скрылись на нем, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Оба, по словам пострадавшего, говорили с акцентом, похожим на литовский или молдавский.

Уже спустя два часа литовцев задержали на Новочеркасском проспекте. Нашли и угнанную машину, и нож: он лежал в кармане куртки одного из предполагаемых преступников. Параллельно выяснилось, что у этого же «туриста» давно истекла виза.

Автомобиль и нож у гостей из-за рубежа изъяли. На обоих завели уголовное дело по статье «Разбой». Теперь «путешественникам» грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Акт мести русским»: Исламисты грозились взорвать торговые центры «Галерея» и «Жемчужная Плаза»
На «Седьмых Волконских чтениях» показали рукописный Воинский устав Петра Великого
Сегодня в Петербурге самое теплое 10 ноября за всю историю наблюдений за погодой
Водолазы продолжают работать: в реке Мойке ищут улики по убийству аспирантки СПбГУ
Опять протечка: на "Дунайской" заметили новые подтеки
"Они игнорировали все обращения": после убийства аспирантки в интернете появилась петиция с требованием уволить руководство СПбГУ
Дзюба на поле, Дриусси в запасе: объявлен состав "Зенита" на матч с "Арсеналом"
Вопрос об аресте доцента СПбГУ, подозреваемого студентку, решится в понедельник
К 2026 году в Санкт-Петербурге ликвидируют все неэффективные котельные
Доцент СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве молодой девушки, находится в больнице в тяжелом состоянии
Легковушка протаранила жилой дом на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Книгу с автографом доцента СПбГУ, убившего и расчленившего молодую девушку, продали за 19 950 рублей
Мужчина, тяжело раненый ножом в живот, сбежал из больницы в Санкт-Петербурге
Молодой человек пострадал в аварии с участием такси в Санкт-Петербурге
Доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший и расчленивший 24-летнюю девушку, раскаялся в содеянном
Прогноз погоды на 10 ноября в Санкт-Петербурге: придет обещанное потепление
Французский институт в Лионе прокомментировал жестокое убийство 24-летней девушки доцентом СПбГУ
«Она ему все время смотрела в рот»: Студентка, которую убил преподаватель СПбГУ, мечтала стать любовницей педагога
«Супруга будет нанимать адвоката»: Жена преподавателя СПбГУ Соколова в шоке, что муж убил студентку-любовницу
Памятник Михаилу Калашникову установят на территории Военно-исторического музея артиллерии в Петербурге
Появилось видео, на котором водолазы достают из Мойки останки аспирантки СПбГУ
Доцент СПбГУ Олег Соколов мог убить студентку-любовницу из-за стресса
«Он стал жертвой травли»: коллега рассказал о профессоре СПбГУ, задержанном по подозрению в убийстве 24-летней девушки