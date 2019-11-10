Два литовца под угрозой ножа отобрали у безработного иномарку
Приезжие из Прибалтики пустились в Петербурге во все тяжкие. Двое из Литвы взяли нож, вышли во двор дома на Малоохтинском, где снимают квартиру, и напали на хозяина стоящей на улице «Киа Спортэйдж». Жертвой разбойников из Литвы стал 27-летний безработный петербуржец.
– Под угрозой ножа двое неизвестных завладели автомобилем и скрылись на нем, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Оба, по словам пострадавшего, говорили с акцентом, похожим на литовский или молдавский.
Уже спустя два часа литовцев задержали на Новочеркасском проспекте. Нашли и угнанную машину, и нож: он лежал в кармане куртки одного из предполагаемых преступников. Параллельно выяснилось, что у этого же «туриста» давно истекла виза.
Автомобиль и нож у гостей из-за рубежа изъяли. На обоих завели уголовное дело по статье «Разбой». Теперь «путешественникам» грозит от семи до 12 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU