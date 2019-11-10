2019-11-10T16:59:04+03:00
Происшествия

«Акт мести русским»: Исламисты грозились взорвать торговые центры «Галерея» и «Жемчужная Плаза»

Для этого им якобы прислали из Сирии 135 кило взрывчатки
Анна ПОСЛЯНОВА
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Опасности не обнаружили, эвакуацию не проводили.Опасности не обнаружили, эвакуацию не проводили.Фото: Александр ГЛУЗ
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Пугающее письмо от «шахидки Лады» пришло вечером 9 ноября на несколько электронных адресов торгового центра «Галерея». В послании, озаглавленном «Акт мести русским», говорилось, что мусульмане – имена перечисляются – «подготовили возмездие за Сирию». Для этого, если верить автору письма, из Сирии в Дагестан якобы было доставлено 135 кило взрывчатки, из которой сделали 15 взрывных устройств.

СВУ грозили разместить в двух торговых центрах – «Галерее» и «Жемчужной Плазе». Здания, обещали авторы послания, будут разрушены полностью. А, чтобы «облегчить участь неубитых взрывной волной русских», предполагается взорвать еще семь баллонов с эфиром.

– Проведены осмотры торговых центров и прилегающей территории, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Взрывчатых веществ или взрывоопасных предметов не обнаружено. Эвакуацию не проводили.

На авторов письма, которые, как минимум, заведомо ложно сообщили о теракте, готовятся завести уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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