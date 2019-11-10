«Акт мести русским»: Исламисты грозились взорвать торговые центры «Галерея» и «Жемчужная Плаза»
Пугающее письмо от «шахидки Лады» пришло вечером 9 ноября на несколько электронных адресов торгового центра «Галерея». В послании, озаглавленном «Акт мести русским», говорилось, что мусульмане – имена перечисляются – «подготовили возмездие за Сирию». Для этого, если верить автору письма, из Сирии в Дагестан якобы было доставлено 135 кило взрывчатки, из которой сделали 15 взрывных устройств.
СВУ грозили разместить в двух торговых центрах – «Галерее» и «Жемчужной Плазе». Здания, обещали авторы послания, будут разрушены полностью. А, чтобы «облегчить участь неубитых взрывной волной русских», предполагается взорвать еще семь баллонов с эфиром.
– Проведены осмотры торговых центров и прилегающей территории, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Взрывчатых веществ или взрывоопасных предметов не обнаружено. Эвакуацию не проводили.
На авторов письма, которые, как минимум, заведомо ложно сообщили о теракте, готовятся завести уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU