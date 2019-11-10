Сергей Семак объяснил, в чем виноват ветер и почему не стоит винить календарь

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-10T17:48:43+03:00

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В Туле «Зенит» только во втором тайме сломить сопротивление «Арсенала». В первом половине игры, по мнению Артема Дзюбы, петербургскому клубу мешал ветер. Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак согласился со своим подопечным.

– Ветер не мешает командам, но мешает мячу, – отметил тренер. – Траектория мяча другая, сложнее рассчитать ее. Тормозит иначе. По ветру дальние удары более опасные, мяч зависает, придает ускорение. Есть разница в том играть без ветра или с порывистым. В итоге порывистый ветер накладывал отпечаток на матч. Нам было сложно использовать моменты в позиционной атаке, создали со «стандартов». Хорошо сыграл вратарь соперника, который вытащил неберущиеся мячи. Во втором тайме игра раскрылась, стало больше моментов, смогли забить. В обороне мы сыграли неплохо, за исключением момента с Кангва, когда выручил наш вратарь. Хорошая игра, боевая, у нас было больше шансов на победу.

Качество игры подопечных Сергея Семака вновь вызвало нарекания. Многие связывают это с трудным календарем команды в последнее время. Но главный тренер петербургского клуба с данным тезисом не согласен.

– Нам не мешает плотный график, – заявил Семак. – Есть календарь, мы играем. Да, иногда сложно, но на то у нас и есть команда. Когда-то играем лучше, когда-то нет. Это нормально. Нам противостоял серьезный соперник, в Туле всегда тяжело играть. Команда крепкая, сбалансированная, хорошая средняя линия, умные футболисты, техничные игроки.

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Два неудачных матча на своем поле – против ЦСКА и «РБ Лейпциг» – не привели к ожидаемой кадровой революции в составе «Зенита». Сергей Семак дал шанс реабилитироваться неудачникам. На поле в Туле из «основы» не вышли только Дриусси и Шатов, у которых были небольшие проблемы со здоровьем. Их заменили Жирков и Ерохин, получивший вызов в национальную сборную. Начался матч ожидаемо с атак «Арсенала», но вскоре «Зенит», как подобает лидеру и фавориту – спокойно и деловито забрал вожжи правления в свои руки. Но скорости включать не спешил (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU