Вратарю «Зенита» Михаила Кержакову не было страшно на матче с «Арсеналом»

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-10T17:55:41+03:00

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В нескольких моментах в игре с «Арсеналом» зенитовцев спасали удача и голкипер Михаил Кержаков, отразивший несколько неберущихся ударов. Но сам вратарь не стал выделять свою игру.

– Выходы «один в один» – это часть работы вратаря, – отметил Кержаков. – Не могу сказать, что это страшно. Не обыденность, конечно, но часть работы. Для меня, самое важное, чтобы нападающий не забил. А как именно – без разницы. Не могу сказать, что действую в этих моментах на инстинктах. Есть свои небольшие тонкости, которые мы разбираем на тренировках. Таких эпизодов вратарь отрабатывает тысячи за карьеру, так что опыт появляется, который помогает предотвратить гол. Не знаю, были ли мои сейвы ключевым эпизодом игры. Мое дело – оставлять ворота на замке. Главное, чтобы команда набирала очки.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак по итогам игры с «Арсеналом», которая завершилась со счетом 0:1, заявил, что забросить мяч в ворота противника мешал ветер, а вот плотный календарь его подопечных винить не стоит.

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Два неудачных матча на своем поле – против ЦСКА и «РБ Лейпциг» – не привели к ожидаемой кадровой революции в составе «Зенита». Сергей Семак дал шанс реабилитироваться неудачникам. На поле в Туле из «основы» не вышли только Дриусси и Шатов, у которых были небольшие проблемы со здоровьем. Их заменили Жирков и Ерохин, получивший вызов в национальную сборную. Начался матч ожидаемо с атак «Арсенала», но вскоре «Зенит», как подобает лидеру и фавориту – спокойно и деловито забрал вожжи правления в свои руки. Но скорости включать не спешил (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU