За телефонную шутку о теракте на семиклассника завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:10 2019-11-10T19:10:55+03:00

Уйти с уроков пораньше у молодого юмориста действительно получилось: его задержали. Фото: Ирина КОВАЛЕВА

Парень решил прервать уроки в пятницу и позвонил в «112» с телефона одноклассницы

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«Здравствуйте, у нас тут теракт!», – сообщил по телефону «112» около полудня пятницы, 8 ноября, семиклассник из петербургской школы №692. Никакого теракта, конечно, в школе не было: просто 14-летнему парню, по всей видимости, было лень досиживать уроки накануне выходных.

Но люди в форме юмора не поняли и примчались в школу уже через 22 минуты. К тому моменту они знали, с какого места поступил звонок и на кого зарегистрирован мобильный телефон. Как выяснилось, на папу одноклассницы шутника.

– Был проведен осмотр помещений школы, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов не обнаружено, эвакуацию не проводили.

Уйти с уроков у молодого юмориста действительно получилось: его задержали, потом вызвали родителей. И отпустили, но только под обязательство о явке. А вскоре оно сменилось подпиской о невыезде. За ложное сообщение о теракте на мальчика завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU