2019-11-10T19:10:55+03:00
Происшествия

За телефонную шутку о теракте на семиклассника завели уголовное дело

Парень решил прервать уроки в пятницу и позвонил в «112» с телефона одноклассницы
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Уйти с уроков пораньше у молодого юмориста действительно получилось: его задержали.Уйти с уроков пораньше у молодого юмориста действительно получилось: его задержали.Фото: Ирина КОВАЛЕВА
Изменить размер текста:

«Здравствуйте, у нас тут теракт!», – сообщил по телефону «112» около полудня пятницы, 8 ноября, семиклассник из петербургской школы №692. Никакого теракта, конечно, в школе не было: просто 14-летнему парню, по всей видимости, было лень досиживать уроки накануне выходных.

Но люди в форме юмора не поняли и примчались в школу уже через 22 минуты. К тому моменту они знали, с какого места поступил звонок и на кого зарегистрирован мобильный телефон. Как выяснилось, на папу одноклассницы шутника.

– Был проведен осмотр помещений школы, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов не обнаружено, эвакуацию не проводили.

Уйти с уроков у молодого юмориста действительно получилось: его задержали, потом вызвали родителей. И отпустили, но только под обязательство о явке. А вскоре оно сменилось подпиской о невыезде. За ложное сообщение о теракте на мальчика завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24