Петербург ждет теплая дождливая неделя

СЕГОДНЯ 19:27 2019-11-10T19:27:49+03:00

Даже по ночам температура воздуха не будет опускаться ниже нуля

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Циклон принес в Петербург облака и осадки, а вместе с ними и тепло. Уходящее воскресенье стало самым теплым 10 ноября в истории метеонаблюдений, и ронять планку в ближайшую неделю погода, похоже, не планирует: всю семидневку в городе будет тепло, сыро и без заморозков.

Понедельник, 11 ноября, встретит умеренным дождем и температурой от четырех до шести градусов в течение суток. Вторник, 12 ноября, тоже принесет осадки – в том числе мокрый снег – и температуру от одного до трех градусов. Синоптики Северо-Западного Росгидромета предупреждают об утренней гололедице.

Но вторник станет самым холодным днем недели. Уже в среду, 13 ноября, днем воздух прогреется до семи градусов выше нуля. А в четверг, 14 числа, обещают все плюс девять.

Увы, вся оттепель будет дождливой. Без осадков прочат только субботу, 16 ноября, но и сильно теплой она уже не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU