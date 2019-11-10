2019-11-10T21:02:05+03:00
Общество

Феминистский фестиваль "Ребра Евы" в Петербурге проходит под присмотром полиции

Правоохранители пришли на спектакль "10 сцен сексуального насилия"
Александра СУРИС
Поделиться:
Полиция пришла на ЛГБТ-фестиваль Фото: vk.comПолиция пришла на ЛГБТ-фестиваль Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Феминистский фестиваль "Ребра Евы" проходит в Петербурге. Он открылся сегодня, 10 ноября, спектаклем “10 сцен сексуального насилия” Финской активисткой театральной группы Быстродействующие Женщины. Как рассказали организаторы фестиваля в соцсетях, на спектакле присутствуют полицейские.

К нам конечно же пришла полиция! - появилось сообщение в группе фестиваля. - И сейчас мы все вместе слушаем вступительное слово нашей кураторки!

Как уточнили участники фестиваля, полиция пришла по жалобе известного борца с ЛГБТ Тимура Булатова. Но все проходит спокойно.

- Все хорошо, беспокоятся за наше с вами будущее, - пошутили организаторы фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24