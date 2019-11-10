Феминистский фестиваль "Ребра Евы" в Петербурге проходит под присмотром полиции

СЕГОДНЯ 21:02 2019-11-10T21:02:05+03:00

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Феминистский фестиваль "Ребра Евы" проходит в Петербурге. Он открылся сегодня, 10 ноября, спектаклем “10 сцен сексуального насилия” Финской активисткой театральной группы Быстродействующие Женщины. Как рассказали организаторы фестиваля в соцсетях, на спектакле присутствуют полицейские.

К нам конечно же пришла полиция! - появилось сообщение в группе фестиваля. - И сейчас мы все вместе слушаем вступительное слово нашей кураторки!

Как уточнили участники фестиваля, полиция пришла по жалобе известного борца с ЛГБТ Тимура Булатова. Но все проходит спокойно.

- Все хорошо, беспокоятся за наше с вами будущее, - пошутили организаторы фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU