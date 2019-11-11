2019-11-11T08:23:09+03:00
Происшествия

Водитель кроссовера выпал из машины, врезавшись на ЗСД в погрузчик

При столкновении у «легковушки» оторвало дверь. Мужчина в тяжелом состоянии [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец на полном ходу выпал из машины во время ДТП с погрузчиком на ЗСДПетербуржец на полном ходу выпал из машины во время ДТП с погрузчиком на ЗСДФото: СОЦСЕТИ
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На ЗСД в Петербурге произошла жесткая авария с участием кроссовера Volvo и погрузчика той же марки автороизводителя. Поздно вечером в воскресенье, 10 ноября, на 23-м километре скоростной дороги в Приморском районе «легковушка» на большой скорости влетела в грузовик. Удар пришелся по касательной с левой стороны кроссовера так, что у него оторвало дверь и водитель вылетел прямо на дорогу.

- За рулем «легковушки» Volvo XC60, по крайней левой полосе дороги, ехал 48-летний мужчина. Впереди него двигался погрузчик со знаками, предупреждающими о дорожных работах. За рулем погрузочной машины Volvo находился 30-летний водитель, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Кроссовер не поделил с грузовым автомобилем полосу и врезался в него на полной скорости, оторвав левую, переднюю двери, и водитель на полном ходу вылетел из авто.

Водитель погрузчика не пострадал, а 48-летнему мужчине потребовалась срочная госпитализация. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Причины такой жесткой аварии еще не известны. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Водитель кроссовера выпал из машины, врезавшись на ЗСД в Петербурге в погрузчик .

ИСТОЧНИК KP.RU

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