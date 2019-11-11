2019-11-11T08:41:54+03:00
Происшествия

В ночном потопе в Кировском районе «утонули» припаркованные автомобили

Вся дорога на улице Бурцева в Петербурге превратилась в грязную реку
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Кировском районе Петербурга произошел потопВ Кировском районе Петербурга произошел потопФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жильцы домов на Бурцева в Петербурге частично оказались отрезаны от других улиц из-за новообразовавшейся реки. В ночь на понедельник, 11 ноября, в Кировском районе произошел очередной прорыв трупы, вода из которой полностью затопила проезжую часть вместе с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Благо, на поверхность вылился не кипяток, а холодная вода.

- До сих пор не перекрыли, Аварийка только что уехала, - в два часа ночи пожаловался в соцсетях местный житель.

Жильцы соседних домов рассказывают о том, что потоп очень серьезный. Люди стали предупреждать об этом соседей и стараться как можно больше эвакуировать из зоны бедствия машины. Автомобили, чьи владельцы не успели увезти, утопают в холодной, грязной воде.

Местные жители жалуются, что подобная река на Бурцева разливается уже не в первый раз. Чаще всего прорыв случает с трубой горячей воды, которая значительно опаснее как для людей, так и машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать убитой студентки считает доцента СПбГУ вменяемым
Петербургских автомобилистов предупредили о мокром снеге, дожде и гололеде 12 ноября
У женщины-инженера от «Пятерочки» угнали джип за 3 миллиона вместе с собакой
Петербуржец избил водителя скорой помощи, который мешал ему выехать с парковки
Причиной отравления в столовой «Ленты» стал больной работник кухни
Историк СПбГУ Олег Соколов плачет, ожидая меры пресечения в Петербурге
Бассейн кипятка образовался у школы на улице Маршала Казакова в Петербурге
Вантовый мост открыли после ремонта на две недели раньше
Число фальшивых денег в Петербурге выросло на 13 процентов
У замначальника «Газпрома» в Петербурге угнали красный Land Rover
Команда ИТМО завоевала серебряные медали на Всемирной олимпиаде роботов
В Мурино мигрант зажимал 11-летнюю школьницу в лифте
28-летнего мужчину раздавило сорвавшейся кабиной грузовика во время ремонта
Столовую «Ленты» закрыли по решению суда на 37 суток
Таксист изнасиловал инвалида-колясочницу в Петербурге, а после любезно проводил ее домой