В ночном потопе в Кировском районе «утонули» припаркованные автомобили

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-11T08:41:54+03:00

Вся дорога на улице Бурцева в Петербурге превратилась в грязную реку

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Жильцы домов на Бурцева в Петербурге частично оказались отрезаны от других улиц из-за новообразовавшейся реки. В ночь на понедельник, 11 ноября, в Кировском районе произошел очередной прорыв трупы, вода из которой полностью затопила проезжую часть вместе с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Благо, на поверхность вылился не кипяток, а холодная вода.

- До сих пор не перекрыли, Аварийка только что уехала, - в два часа ночи пожаловался в соцсетях местный житель.

Жильцы соседних домов рассказывают о том, что потоп очень серьезный. Люди стали предупреждать об этом соседей и стараться как можно больше эвакуировать из зоны бедствия машины. Автомобили, чьи владельцы не успели увезти, утопают в холодной, грязной воде.

Местные жители жалуются, что подобная река на Бурцева разливается уже не в первый раз. Чаще всего прорыв случает с трубой горячей воды, которая значительно опаснее как для людей, так и машин.

ИСТОЧНИК KP.RU