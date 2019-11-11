2019-11-11T12:03:40+03:00
Происшествия

Таксист изнасиловал инвалида-колясочницу в Петербурге, а после любезно проводил ее домой

Мужчине хватило наглости потребовать 5 тысяч рублей за оплату отмененного вызова
Лилия КОЗЛОВА
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Таксист надругался над инвалидом-колясочником в Петербурге, а после проводил ее домойТаксист надругался над инвалидом-колясочником в Петербурге, а после проводил ее домойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Молодая петербурженка, инвалид 1 группы, стала жертвой изнасилования. В воскресенье, 10 ноября, над 26-летней девушкой надругался водитель такси, удерживая ее в машине, а после любезно проводил до дома. При этом, мужчина еще потребовал с пострадавшей деньги за то, что она отменила заказ такси.

- Инцидент произошел в поселке Горелово у дома 56, корпус 3, по Красносельскому шоссе. Около часа ночи, 10 ноября, инвалид-колясочница вышла на улицу, для того, чтобы решить вопрос об отмене ранее сделанного ею вызова такси с 26-летним водителем. Мужчина посадил девушку в машину, коляску убрал в багажник, а сам напал на инвалида и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Надругавшись над девушкой, таксист отобрал у нее 900 рублей, а сверху потребовал 5 тысяч рублей за оплату отмененного вызова. После этого он посадил несчастную обратно в коляску и любезно отвез ее прямо до квартиры, где родственница пострадавшей отдела ему деньги.

Вечером 10 ноября правоохранители задержали подозреваемого таксиста. Им оказался гражданин из Узбекистана, прибывший в Петербург с целью работы до 15 декабря текущего года. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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