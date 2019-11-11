28-летнего мужчину раздавило сорвавшейся кабиной грузовика во время ремонта

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-11T11:36:28+03:00

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Трагически закончился ремонт грузового «Мерседеса» на одной из автобаз Выборгского района Санкт-Петербурга. Ковырявшегося в моторе молодого мужчину насмерть задавила сорвавшаяся с подпорки кабина.

- 10 ноября в 20:53 в полицию поступило сообщение об инциденте на арендуемой территории транспортной компании по адресу: Литовская улица, у дома № 16, - пишут «Невские Новости».

Приехавшим полицейским работники автобазы рассказали, что около 20:50 во время ремонта грузового тягача произошел взрыв пневматической подушки кабины. Из-за этого кабина упала и придавила молодого мужчину, который и занимался ремонтом.

Смерть человека наступила мгновенно. Известно, что погибшим оказался 28-летний гражданин Узбекистана. В Петербурге он жил с 2013 года и судя по всему нелегально, ведь сведений о регистрации приезжего у полиции нет.

ИСТОЧНИК KP.RU