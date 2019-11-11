У замначальника «Газпрома» в Петербурге угнали красный Land Rover

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-11T13:15:40+03:00

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В Петербурге автомобильные воры совершили дерзкий угон машины, принадлежащей заместителю начальника отдела ООО «Газпром». Днем в воскресенье, 10 ноября, 40-летний работник компании вышел из дома в Красносельском районе, чтобы отправиться по делам, однако, осмотревшись по сторонам, свою машину, красный Land Rover Discovery Sport, так и не увидел. Разочарованный замначальника организации поспешил позвонить в полицию.

- По словам 40-летнего заявителя, в 20:09 часов вечера субботы, 9 ноября, он припарковал автомобиль возле дома 18, корпус 2, по улице Адмирала Черокова. Но на следующий день, 10 ноября, в 15:05 часов машины на месте уже не было, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Красный Land Rover 2016 года выпуска, стоимость которого оценивается в 1,6 миллионов рублей, застрахован и оборудован спутниковой охранной системой, которая последний раз зафиксировала машину в 5:57 часов утра в воскресенье на пересечении Ленинского проспекта и улицы Патриотов. После след ее простыл.

Место, откуда угнали автомобиль, попадает под обзор камер видеонаблюдения. Правоохранители изъяли записи для их изучения, чтобы вычислить преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU