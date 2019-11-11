Историк СПбГУ Олег Соколов плачет, ожидая меры пресечения в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-11T15:13:45+03:00

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В Октябрьском суде Санкт-Петербурга днем 11 ноября 2019 года не протолкнуться. Сюда приехали не только местные журналисты, но и федеральные СМИ. Повод громкий - убийство 24-летней Анастасии Ещенко, останки которой выловили в реке Мойка в минувшие выходные. Главный подозреваемый, и пока единственный, - ее любовник и педагог СПбГУ Олег Соколов.

По предварительным данным, именно он 7 ноября застрелил ее из винтовки в своей квартире на набережной Мойки, положил тело в одну из комнат, 8 ноября пригласил друзей в гости, а когда они ушли, ничего не заметив, стал ее расчленять. Отрезанные руки и ноги в пакетах он вынес на улицу и стал топить в реке. Из-за того, что был пьян, упал в воду - это его и погубило. Мимо проезжающий таксист бросился спасать несчастного, вызвал МЧС и полицию, - они-то и нашли в его рюкзаке человеческие конечности...

Олега Соколова заводят в зал суда.Фото: Артем КИЛЬКИН

Адвокат Соколова приехал в Октябрьский суд за час до определения меры пресечения его подзащитному. Александр Почуев признался журналистам, что Олег Валерьевич очень переживает из-за случившегося, находится в шоке.

- Плачет, - вздохнул Почуев и добавил, что они будут добиваться сегодня домашнего ареста и продолжать собирать на Соколова положительные характеристики.

Преподаватель (крайний справа) и любовница (рядом с ним) встречались три года

Самого Соколова в ближайшее время в суд доставит конвой. Напомним, престарелому историку, фанатеющему от Наполеона, грозит 15 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743119" frameborder="0"></iframe> Историка СПбГУ Олега Соколова под конвоем привели в суд в Санкт-Петербурге.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU