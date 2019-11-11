Историк СПбГУ Олег Соколов плачет, ожидая меры пресечения в Петербурге
В Октябрьском суде Санкт-Петербурга днем 11 ноября 2019 года не протолкнуться. Сюда приехали не только местные журналисты, но и федеральные СМИ. Повод громкий - убийство 24-летней Анастасии Ещенко, останки которой выловили в реке Мойка в минувшие выходные. Главный подозреваемый, и пока единственный, - ее любовник и педагог СПбГУ Олег Соколов.
По предварительным данным, именно он 7 ноября застрелил ее из винтовки в своей квартире на набережной Мойки, положил тело в одну из комнат, 8 ноября пригласил друзей в гости, а когда они ушли, ничего не заметив, стал ее расчленять. Отрезанные руки и ноги в пакетах он вынес на улицу и стал топить в реке. Из-за того, что был пьян, упал в воду - это его и погубило. Мимо проезжающий таксист бросился спасать несчастного, вызвал МЧС и полицию, - они-то и нашли в его рюкзаке человеческие конечности...
Олега Соколова заводят в зал суда.Фото: Артем КИЛЬКИН
Адвокат Соколова приехал в Октябрьский суд за час до определения меры пресечения его подзащитному. Александр Почуев признался журналистам, что Олег Валерьевич очень переживает из-за случившегося, находится в шоке.
- Плачет, - вздохнул Почуев и добавил, что они будут добиваться сегодня домашнего ареста и продолжать собирать на Соколова положительные характеристики.
Преподаватель (крайний справа) и любовница (рядом с ним) встречались три года
Самого Соколова в ближайшее время в суд доставит конвой. Напомним, престарелому историку, фанатеющему от Наполеона, грозит 15 лет тюрьмы.
Историка СПбГУ Олега Соколова под конвоем привели в суд в Санкт-Петербурге.Роман ЛЯЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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