У женщины-инженера от «Пятерочки» угнали джип за 3 миллиона вместе с собакой

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-11T14:30:09+03:00

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Сразу двух двоих любимцев лишилась в поселке имени Свердлова инженер химического предприятия. Забежав на пару минут за покупками в «Пятерочку», женщина не нашла ни дорогой машины ни собаки, которая в этой машине сидела.

- По словам заявительницы 9 ноября в 18:35 она не обнаружила на стоянке своего автомобиля «Джип Гранд Чероки» 2016 года выпуска стоимостью 3,3 миллиона рублей, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Кроме пропажи внедорожника, хозяйку беспокоила судьба ее любимой собаки - бернской овчарки черно-оранжево-белого окраса.

Впрочем, вскоре последний вопрос прояснился. Животное было найдено на окраине поселка имени Свердлова. А вот черный джип уехал в неизвестном направлении. Сейчас собака и хозяйка воссоединились, а угонщиков вместе с машиной ищет полиция. Уголовное дело по соответствующей статье уже заведено.

ИСТОЧНИК KP.RU