Парламент Ленобласти в первом чтении принял законопроект о «Земельном капитале» для многодетных

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-11T16:09:13+03:00

Благодаря "Земельному капиталу" многодетные жители Ленобласти сами смогут выбрать себе участок, а не радоваться тому, что дают. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эта инициатива дает возможность не просто получить участок, а лично выбрать его и купить

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Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в первом чтении приняли законопроект о «земельном капитале» для многодетных семей. Инициатива, которую внесли Губернатор Ленинградской области, а также депутаты фракции «Единая Россия» Алексей Ломов, Ильдар Гилязов, Сергей Коняев, Олег Петров, Николай Пустотин, Людмила Тептина и Олег Зеваков, должна помочь не только получить участок, но и выбрать его самостоятельно.

- Решение дает многодетным семьям дополнительный инструмент и возможность выбора. Стоимость земли в разных муниципальных образованиях отличается. Земельный сертификат позволит многодетной семье приобрести участок в любом районе Ленинградской области, - заявил председатель Заксобрания 47 региона Сергей Бебенин.

При этом власти Ленобласти обращают особое внимание, чтобы участки, которые приобретают или получают многодетные, были обеспечены инфраструктурой.

- Выдаваемые участки должны быть обеспеченны дорогами общего пользования, могут предлагаться участки в садоводствах, ИЖС и ЛПХ. Кроме того, «Земельный капитал» - это способ получения участка в другом поселении без потери очереди, - прокомментировал один из соавторов законопроекта Алексей Ломов.

Купить землю можно будет как у государства, так и у частного лица. В перспективе у властей региона - проработка ипотеки под 3-5% для строительства дома на участке.

ИСТОЧНИК KP.RU