Следком завел уголовное дело после отравления сотрудников «Ленты»

СЕГОДНЯ 17:25 2019-11-11T17:25:44+03:00

Виновным грозит крупный штраф или до двух лет лишения свободы

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Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В данном случае речь идет об отравлении офисных сотрудников торговой сети «Лента», у которых обнаружилось кишечное расстройство.

- Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные лица из числа руководства ООО «Лента», оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности по организации питания своих сотрудников, - сообщает пресс-служба городского управления Следкома.

Следствие говорит от о 92 заболевших, часть из которых в итоге оказалась в больнице, однако глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила о 155 пострадавших, у 40 из которых врачи зафиксировали дизентирию.

И хоть нарушения на кухне офиса «Ленты» также нашлись, главной причиной стало то, что один из сотрудников столовой заболел кишечной инфекцией и скрыл это.

Чуть ранее Приморский районный суд уже вынес решение о закрытии столовой на 37 суток. Магазинов инцидент никак не коснулся.

Теперь ответственным лицам грозит в качестве наказания крупный штраф или даже до двух лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU