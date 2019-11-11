Жители Сестрорецка и Репино остались без света вечером 11 ноября

СЕГОДНЯ 19:47 2019-11-11T20:41:57+03:00

Местные жители в соцсетях активно жалуются на массовое отключение света в районе

Изменить размер текста: A A

Вечером 11 ноября большая часть Сестрорецка осталась без света. Тьма окутала почти весь центр города. Возвращаться в свои дома с работы приходится чуть ли не на ощупь. Проблемы наблюдаются и в Репино. На внезапный блэкаут начали активно жаловаться местные жители в группе «Сестрорецк и Курортный район» во «Вконтакте».

- До аварийной не дозвониться!

- Да уж, сидим со свечами!

- Ай-да ко мне, у меня генератор!

Судя по сообщениям от очевидцев, немногим горожанам все-таки повезло и свет в их доме еще есть, однако телевизор транслирует лишь «помехи» либо «синий экран». В «Ленэнерго» в разговоре с «КП-Петербург» пояснили, что произошло технологическое нарушение в работе электросетей. Место повреждения уже установлено, аварийные бригады вовсю занимаются ремонтом. Хотя конкретные сроки возвращения света на улицы Сестрорецка и Репино не называются, устранить проблему обещают в ближайшее время.

Обновление:

С 20:22 свет вернули всем потребителям. Аварийные бригады успешно устранили нарушение на оборудовании 35 кВ.

ИСТОЧНИК KP.RU