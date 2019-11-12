2019-11-12T01:12:53+03:00
Дом. Семья

Лисица, найденная со сломанным позвоночником в Ленобласти, вышла из комы и идет на поправку

Сотрудники центра «Велес» рассказывают об успехах лечения несчастного зверька [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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К лисе потихоньку возвращается чувствительность. Фото: vk.com/veles_spbК лисе потихоньку возвращается чувствительность. Фото: vk.com/veles_spb
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В центре помощи диким животным «Велес» рассказали об успехах нелегкого лечения несчастной лисицы, которую 5 ноября нашли на обочине одной из дорог Ленобласти. Зверек поступил к волонтерам с подозрениями на сломанный позвоночник и с черепно-мозговой травмой. Лиса находилась в коме несколько дней. В то, что она поправится, верилось слабо.

Однако волонтеры, лечившие животное, сразу заметили, что шанс выздороветь сохраняется, ведь у лисички оставался глотательный рефлекс. Ее постоянно кормили. Надежды себя оправдали – вскоре зверек начал шевелиться. По всему телу потихоньку появлялась чувствительность, а первой «ожила» голова. Теперь рыжую красавицу кормят не из шприца, а уже кусками мяса.

Мясо пока получается есть с трудом. Фото: vk.com/veles_spb

Мясо пока получается есть с трудом. Фото: vk.com/veles_spb

- Давай, учись, подружка! Есть хочет, а не может пока. Головушка совсем слаба, - рассказывают сотрудники «Велеса» в видеодневниках о буднях пушистого пациента. – Ну, только из комы вышла, не все сразу. Не хватает резкости пока. Ешь давай-давай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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