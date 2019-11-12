Перед матчем Россия-Бельгия в Петербурге на стадионе выступит группа «Кино» с оркестром Мариинского театра

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-12T10:32:22+03:00

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Сборная России по футболу уже обеспечила себе право участия в чемпионате Европы 2020 года, но это не значит, что два последних отборочных матча превращаются в формальность. Тем более, что одна из игр, против Бельгии, пройдет в Санкт-Петербурге. А предшествовать матчу будет красочное шоу и концерт.

- Легендарная группа «Кино» и симфонический оркестр Мариинского театра выйдут заряжать наших парней на битву с первой командой мирового рейтинга. Сборной нужна ваша поддержка, - сообщает пресс-служб Российского футбольного союза в соцсетях.

Напомним, что совместный проект экс-гитариста «Кино» Юрия Каспаряна и музыкантов знаменитой Мариинки носит название «Симфоническое Кино».

Сам концерт начнется за 2,5 часа до матча. А вот игра стартует в 20:00 16 ноября. Победитель игры Россия-Бельгия займет первое место в отборочной группе и получит более удачный жребий при определении окончательного состава групп финальной части Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU