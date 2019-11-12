Петербургская школа получила угрозу о взрыве с номера, зарегистрированного на РЖД

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-12T10:43:44+03:00

Полиция Петербурга разыскивает злоумышленников, сообщивших о бомбе в одной из школ города Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Днем в понедельник, 11 ноября, школу № 388, расположенную в Кировском районе Петербурга, экстренно эвакуировали из-за поступившего сообщение о заложенной бомбе. Из здания вывели 294 человека включая учеников и преподавательский состав. На место приехали службы, которые провели полную проверку учебного заведения. В итоге, никаких опасных предметов обнаружено не было.

- На номер 112 поступило сообщение от директора школы, расположенной в доме 9 по Огородному переулку. Он пояснил, что в 13:11 на электронную почту учебного заведения пришло письмо, в котором было сказано, что в стенах здания заложен тротил. Также неизвестные угрожали взорвать его с помощью дистанционного детонатора, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Аналогичное сообщение поступило и на мобильный телефон директора школы. Отмечается, что номер, с которого пришло СМС, зарегистрирован на ОАО «РЖД».

С 13:30 до 14:10 в школе прошла эвакуация, а также проверка всего здания с участием кинолога с собаками. Никаких опасных вещей найдено не было. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о ложном сообщении об акте терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU