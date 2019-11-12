Петербуржец, заперший сожительницу в квартире на два часа, может сесть в тюрьму не несколько лет
Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга поддержала обвинительное заключение в отношении местного жителя, который, будучи пьяным, на два часа запер свою сожительницу в квартире. Теперь сам мужчина может «присесть» на несколько лет.
- В сентябре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью удержания своей сожительницы в неволе, запер входную дверь квартиры, забрал у потерпевшей мобильный телефон, тем самым незаконно лишив женщину свободы передвижения и общения с другими людьми, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
В течение двух часов мужчина не только держал подругу в неволе, но и периодически ее колотил. Сама дама в это время отчаянно звала на помощь в окно. В итоге прохожие услышали ее крики и вызвали полицию. Горе-«тюремщика» задержали, а потом и предъявили ему обвинение.
Теперь по статье за незаконное лишение свободы мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU