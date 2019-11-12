2019-11-12T10:49:43+03:00
Происшествия

Петербуржец, заперший сожительницу в квартире на два часа, может сесть в тюрьму не несколько лет

Теперь мужчине самому грозит до пяти лет тюрьмы
Петр КИБЕР
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За запертую в квартире подругу петербуржец может сесть в тюрьму на несколько лет.За запертую в квартире подругу петербуржец может сесть в тюрьму на несколько лет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга поддержала обвинительное заключение в отношении местного жителя, который, будучи пьяным, на два часа запер свою сожительницу в квартире. Теперь сам мужчина может «присесть» на несколько лет.

- В сентябре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью удержания своей сожительницы в неволе, запер входную дверь квартиры, забрал у потерпевшей мобильный телефон, тем самым незаконно лишив женщину свободы передвижения и общения с другими людьми, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В течение двух часов мужчина не только держал подругу в неволе, но и периодически ее колотил. Сама дама в это время отчаянно звала на помощь в окно. В итоге прохожие услышали ее крики и вызвали полицию. Горе-«тюремщика» задержали, а потом и предъявили ему обвинение.

Теперь по статье за незаконное лишение свободы мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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