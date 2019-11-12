Рояль в кустах появился на Омской улице в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-12T11:29:32+03:00

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Старое пианино «Красный Октябрь» появилось на Омской улице в Петербурге. Утром во вторник, 12 ноября, местные жители заметили музыкальный инструмент, примостившийся в кустах у третьей парадной дома номер 19. Горожане стали жалеть рояль и искать ему нового хозяина, по аналогии с брошенным животным.

- Кто-то выставил пианино «Красный Октябрь» на улицу. Клавиши целы, нет крышки верхней. Возможно, кому-то нуден. Очень жалко инструмент, - рассказали о находке в соцсети.

Петербуржцы стали шутить в комментариях и предлагать взять друг другу рояль «на передержку».

- Тот случай, когда вывоз пианино стоит дороже, чем само пианино. Еще пару деньков при такой влажности, и можно смело тащить на помойку, - заметил горожанин.

Другие предложили оставить музыкальный инструмент на улице на радость местным жителям, которые могут играть на нем в любое время. Подобное пианино появилось в апреле 2019 года на Петроградской стороне. Оно было специально установлено на улице Блохина для того, чтобы петербуржцы могли музицировать, радуя себя и окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU