2019-11-12T11:30:33+03:00
Происшествия

В перелеске у железной дороги мигранту воткнули нож в «ягодичную область»

Еще два ранения мужчина получил в поясницу и грудь
Петр КИБЕР
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В перелеске у станции Ковалево с ножом напали на мигранта.В перелеске у станции Ковалево с ножом напали на мигранта.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Красногвардейского района Санкт-Петербурга ищет четверых неизвестных, которые вечером 11 ноября напали на прохожего в перелеске у железнодорожной станции Ковалево. Пострадавшим оказался гражданин Узбекистана, которому нанесли несколько ножевых ранений.

- В 21:17 поступило сообщение о ножевом ранении. По словам пострадавшего, он смог убежать от нападавших и добраться до дома, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Уже из квартиры он вызвал полицию и скорую. В присутствии стражей порядка врачи госпитализировали пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением грудного отдела, колото-резаным ранением ягодичной области и поясницы. Состояние 38-летнего мужчины оценивается как тяжелое.

На место происшествия приехали и кинологи, но служебная собака Атака, взяв след, довела лишь до остановки общественного транспорта на Ржевской площади. Там след оборвался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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