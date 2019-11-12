В перелеске у железной дороги мигранту воткнули нож в «ягодичную область»
Полиция Красногвардейского района Санкт-Петербурга ищет четверых неизвестных, которые вечером 11 ноября напали на прохожего в перелеске у железнодорожной станции Ковалево. Пострадавшим оказался гражданин Узбекистана, которому нанесли несколько ножевых ранений.
- В 21:17 поступило сообщение о ножевом ранении. По словам пострадавшего, он смог убежать от нападавших и добраться до дома, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Уже из квартиры он вызвал полицию и скорую. В присутствии стражей порядка врачи госпитализировали пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением грудного отдела, колото-резаным ранением ягодичной области и поясницы. Состояние 38-летнего мужчины оценивается как тяжелое.
На место происшествия приехали и кинологи, но служебная собака Атака, взяв след, довела лишь до остановки общественного транспорта на Ржевской площади. Там след оборвался.
ИСТОЧНИК KP.RU