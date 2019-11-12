В Петербурге умер заслуженный тренер РСФСР по боксу Николай Исаев
Заслуженный тренер РСФСР по боксу Николай Исаев умер в Санкт-Петербурге на 64-м году жизни. Известного специалиста не стало накануне, 11 ноября. Вечером о кончине одного из лучших тренеров России сообщили в Спортивной Федерации Бокса Северной столицы.
- Не стало заслуженного тренера РСФСР Николая Петровича Исаева. Долгие месяцы он сражался с тяжелой болезнью, но, несмотря на это, до последних дней участвовал в боксерской жизни, помогал своим ученикам и коллегам. Он ушел как воин, - сообщает пресс-служба федерации.
Николай Исаев был тренером-преподавателем по боксу. Он окончил Институт физической культуры имени Лесгафта в Ленинграде. В 1991 году получил звание «Заслуженный тренер РСФСР»,более 30 лет работал по специальности.
За эти годы он подготовил 32 мастера спорта СССР и России, двух мастеров спорта международного класса, 18 призеров первенства Санкт-Петербурга.
В числе лучших учеников - победитель многих международных соревнований Роберт Имамов, а также шестикратный победитель первенства России, двукратный чемпион Европы и обладатель титула в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол.
Время и место прощания с заслуженным тренером Николаем Исаевым будут объявлены позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU