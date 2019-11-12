2019-11-12T16:12:50+03:00
Общество

В сети появилась схема проекта Полюстровского радиуса петербургского метро

На ней указаны новые станции Красносельско-Калининской линии и запланированные шахты [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В сети появился проект Полюстровского радиуса петербургского метро / Фото: subwaytalks.ruВ сети появился проект Полюстровского радиуса петербургского метро / Фото: subwaytalks.ru
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Проект Полюстровского радиуса Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена появился в сети. Во вторник, 12 ноября, схема «коричневой» ветки опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». Карта еще не окончательная, а только предварительная. Однако уже по ней можно увидеть, где будут располагаться новые станции.

На схеме видно, что на Гончарной улице в центре Петербурга откроется новая станция «Знаменская». Она войдет в состав пересадочного узла вместе с «Маяковской» и «Площадью Восстания».

На схеме указаны новые вестибюли метро, которые откроются на "коричневой" ветке / Фото: subwaytalks.ru

На схеме указаны новые вестибюли метро, которые откроются на "коричневой" ветке / Фото: subwaytalks.ru

- Вопрос, где будут пересадки на действующих «Площади Восстания» и «Маяковской»? Там все занято, - удивились петербуржцы, обсуждая план схемы.

Также согласно проекту появятся такие станции как «Лиговский проспект – 2», два вестибюля станции «Суворовская», «Смольный», «Полюстровский проспект».

Кроме того, на схеме указано несколько шахт, на месте которых, возможно, тоже появятся станции метро, однако их в проекте еще нет. Когда именно планируется строительство данных вестибюлей, еще не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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