Петербуржцам рассказали, чем и где кормить зимой синиц и снегирей

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-12T16:44:39+03:00

Изменить размер текста: A A

С 12 ноября в Петербурге начался сезон зимней подкормки птиц. Помимо вездесущих голубей и воробьев, в еде нуждаются менее приспособленные к холодам пернатые такие как свиристели, снегири, синицы, сойки и щеглы. Пища им необходима для того, чтобы не замерзнуть и накопить энергию.

- Для того, чтобы поддержать птиц зимой, достаточно просто повесить кормушку в местах их обитания и пополнять ее заготовленными самостоятельно или купленными кормами, - пишет «Мойка78» со ссылкой на комитете по природопользованию.

Птички стараются быть поближе к людям, которые их кормят, так как в естественной среде обычно пищу у них отбирают вороны и голуби. Что качается щеглов и синиц, то их советуют кормить в специально отведенных местах, которых в Петербурге пятнадцать.

Важно, что кормить солеными орешками, свежим хлебом, пшеном или жаренными продуктами птиц нельзя. Лучше всего подойдут подсушенные корочки белого хлеба, несоленые семечки подсолнуха или тыквы, сушеные фрукты, сливочное масло, а также несоленое сало.

ИСТОЧНИК KP.RU