На Культурном форуме представят культурную программу ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-12T16:51:16+03:00

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Уже через восемь месяцев Санкт-Петербург станет футбольной столицей Европы. Одной из 12, если быть точным. В июне-июле 2020 года город на Неве примет игры футбольного чемпионата Европы. Но турнир это не только спорт, но и культурное событие. Программу общественных мероприятий Евро-2020 15 ноября представят на петербургском Культурном форуме.

- Идея культурной программы - «Один континент – одна культура». Европа в 2020 году – это единое пространство и футбола, и культуры. Санкт-Петербург – органичная часть этого пространства, с огромным европейским культурным наследием, которое будет представлено болельщикам и гостям города, - сообщает пресс-служба Смольного.

На форуме обсуждать проведение Евро-2020 в Петербурге будет вице-премьер России Ольга Голодец, экс-зенитовец Вячеслав Малафеев, бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Сычев, замминистра культуры Павел Степанов и ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский.

Напомним, что летом следующего года на арене «Санкт-Петербург» пройдут три игры группового этапа и четвертьфинал.

ИСТОЧНИК KP.RU