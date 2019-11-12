Двух енотов спасли из контактного зоопарка в Московском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-12T17:05:12+03:00

В Петербурге двух енотов спасли из контактного зоопарка, расположенного в квартире в Московском районе / Фото: Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

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Из контактного зоопарка, расположенного в одной из квартир Московского района Петербурга, изъяли двух енотов. Во вторник, 12 ноября, инспекторы по охране окружающей среды комитета по природопользованию и специалисты управления ветеринарии города забрали диких животных у предпринимателя, у которого не было на них необходимых документов. Полосатых зверей отправили в фонд помощи диким животным «Велес» для обследования ветеринарами, а в отношении их хозяина возбудили административное дело.

- Ранее посетители зоопарка уже жаловались на укусы животных, после чего специалисты комитета и сотрудники прокуратуры провели проверку квартиры. Тогда пять енотов забрали на карантинирование по бешенству, - сообщили в комитете.

Животные содержались в зоопарке без документов / Фото: Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Это уже не первый раз, когда данного индивидуального предпринимателя привлекают к административной ответственности. В 2017 году после аналогичных жалоб от посетителей контактного зоопарка на укусы животных, были изъяты семь енотов. Хозяин животных с этим решением не согласился и пытался судиться в течение девяти месяцев. Однако Смольнинский районный суд встал на сторону Комитета по природопользованию, а также вынес мужчине штраф.

Сотрудники комитета советуют петербуржцам не посещать контактные зоопарки, а также не поощрять фотографирование и видеосъемку с дикими птицами и зверями. О данных фактах сообщать по телефону: 417-59-28.

ИСТОЧНИК KP.RU