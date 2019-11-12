Граната, висящая на столбе, напугала жителей Приморского района Петербурга

СЕГОДНЯ 17:25 2019-11-12T17:25:18+03:00

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Жители Приморского района Петербурга в течение нескольких часов наблюдали за тем, как городские экстренные службы и правоохранители работали на Богатырском проспекте. Около часа дня во вторник, 12 ноября, на фонарном столбе заметили висящую гранату. Испуганные прохожие незамедлительно позвонили в полицию и сообщили о подозрительной находке.

- На Богатырском 51 полиция, пожарные, все оцеплено, - сообщили очевидцы в социальной сети.

Граната находилась в оплетке фонарного столба, прямо напротив отделения одного из городских банков. Экстренные службы оцепили большой участок вокруг, для того, чтобы избежать инцидентов.

Однако паника оказалась напрасной. Спустя время, после проверки, специалисты удостоверились, что граната учебная и опасности никакой не представляет.

Напомним случай, когда пьяный петербуржец пытался припугнуть врачей Мариинской больницы, угрожая им гранатой. Тогда неадеквата задержали сотрудники Росгвардии, которые выяснили, что в руке у мужчины был не боевой снаряд, а муляж.

ИСТОЧНИК KP.RU