Нового года не будет: Россельхознадзор уничтожил 21 тонну мандаринов

СЕГОДНЯ 17:48 2019-11-12T17:48:58+03:00

В Петербурге уничтожили больше 21 тонны мандаринов из США. Фото: Россельхознадзор

Все экзотические фрукты оказались родом из США и окончили свое существование на мусорном полигоне

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Мандарины - такой же неизменный символ Нового года, как елка, Дед Мороз или игристый напиток в бокале. Без этих ярких фруктов невозможно представить праздничный стол, но не все они «одинаково полезны». Так, управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пустило под нож более 20 тонн санкционных мандаринов.

- 12 ноября в Санкт-Петербурге на полигоне твердых бытовых отходов под контролем сотрудников Россельхознадзора уничтожено 21,3 тонны свежих мандаринов происхождением из США, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сам контрафактный груз ранее был обнаружен на одной из городских овощебаз. При этом числились фрукты турецкими и прибыли в Петербург из Турции, но обмануть бдительных инспекторов не удалось.

Учитывая, что некоторые товары, в том числе продукты, произведенные в США, запрещены ко ввозу в Россию, всю партию мандаринов было решено изъять.

Точный метод уничтожения неизвестен, но обычно, как яблоки, фрукты давят бульдозером.

ИСТОЧНИК KP.RU