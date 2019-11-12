Нового года не будет: Россельхознадзор уничтожил 21 тонну мандаринов
Мандарины - такой же неизменный символ Нового года, как елка, Дед Мороз или игристый напиток в бокале. Без этих ярких фруктов невозможно представить праздничный стол, но не все они «одинаково полезны». Так, управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пустило под нож более 20 тонн санкционных мандаринов.
- 12 ноября в Санкт-Петербурге на полигоне твердых бытовых отходов под контролем сотрудников Россельхознадзора уничтожено 21,3 тонны свежих мандаринов происхождением из США, - сообщает пресс-служба ведомства.
Сам контрафактный груз ранее был обнаружен на одной из городских овощебаз. При этом числились фрукты турецкими и прибыли в Петербург из Турции, но обмануть бдительных инспекторов не удалось.
Учитывая, что некоторые товары, в том числе продукты, произведенные в США, запрещены ко ввозу в Россию, всю партию мандаринов было решено изъять.
Точный метод уничтожения неизвестен, но обычно, как яблоки, фрукты давят бульдозером.
ИСТОЧНИК KP.RU