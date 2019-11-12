В день матча Россия-Бельгия в Петербурге перекроют дороги

СЕГОДНЯ 18:19 2019-11-12T18:19:05+03:00

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16 ноября в 20:00 на стадионе «Газпром Арена», что на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начнется отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии. И хоть обе команды уже обеспечили себе участие в финальной части турнира, битва обещает быть жаркой. Почти все билеты на матч раскуплены.

А управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти тем временем предупреждает болельщиков и прочих петербуржцев, что в день игры движение и парковка близ стадиона будут ограничены.

Полностью закроют проезд с 00:00 до 24:00 по ул. Савиной в направлении от Петровской пл. к Большому Петровскому мосту, наб. Гребного канала в направлении от Бодрова пер. к Северной дороге, Крестовскому пр. в направлении от ул. Рюхина к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского пр. к Теннисной аллее, Северной дороге в направлении от Бодрова пер. к Велосипедной аллее, Теннисной аллее в направлении от Южной дороги, Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги;

- с 16:00 до 23:00 по ул. Рюхина в направлении от проезда вдоль д. 1 по Кемской ул. к Морскому пр.; а также по Яхтенной ул. от ул. Савушкина до Приморского пр., Приморскому пр. от Беговой ул. до Яхтенной ул.

Частично ограничат движение с 16:00 до 23:00 на Крестовском пр. за пересечением с ул. Рюхина в направлении к Южной дороге; с 20:00 до 23:00 при выезде направо с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной ул.

С 00:00 до 24:00 будет запрещена остановка транспортных средств по Северной дороге, Южной дороге, Бодрову пер., ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр., Морскому пр. от Динамовской ул. до ул. Рюхина, Крестовскому пр. от Спортивной ул. до Южной дороги, Яхтенной ул. от ул. Савушкина до Приморского пр., нечетной стороне ул. Савиной.

ИСТОЧНИК KP.RU