В Петербурге снесли восемь незаконных автостоянок

СЕГОДНЯ 18:45 2019-11-12T18:45:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга в очередной раз вышел на «тропу войны» с незаконными парковками. В ходе нескольких рейдов, с конца прошлой недели и до сегодняшнего дня сотрудниками ККИ был освобождено 25 тысяч квадратных метров городской земли. Всего под закрытие попали восемь автостоянок в разных районах города.

- На улице Ворошилова, вблизи дома 29, корпус 1 была выявлена незаконная стоянка автомобилей площадью около 5 тыс. кв. метров, - сообщает пресс-служба ККИ.

Забор огораживал два участка. И если на один когда-то имелся договор аренды, закончившийся в 2016 году, то другой был занят самовольно.

В поселке Парглово, на Выборгском шоссе стоянка представляла собой огороженную территорию площадью более 7 тыс. кв. м, на которой располагались шлагбаум и будка охраны. Договоров на занимаемую землю у коммерсантов не оказалось.

Закрыты и демонтированы были парковки также на проспекте Народного Ополчения, вблизи д. 221, литера А; на проспекте Народного Ополчения (вблизи с перекрестком с улицей Тамбасова); на Софийской улице, северо-западнее дома 79, литера А; на ул. Димитрова; на улице Юннатов и на Авангардной улице, напротив дома 16, литера А.

ИСТОЧНИК KP.RU