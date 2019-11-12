Жители Луги сняли на фото загадочный синий туман

СЕГОДНЯ 19:20 2019-11-12T19:20:50+03:00

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Непонятное голубоватое свечение было замечено жителями Луги в ночь на 12 ноября. Весь областной город был покрыт туманом, который, прямо как в песне Вячеслава Добрынина был синим. Горожане не преминули сделать снимки природного явления и поделиться ими в соцсетях.

- Ночной туман в Луге, - кратко подписаны фотографии в группе «Луга-мой город» ВКонтакте.

В чем причина такой синевы, так до конца и не понятно. Если на мосту это может быть отсветом от синей окраски перил, то уличные снимки этим объяснить не получится. Впрочем, никаких неудобств жителям города туман не доставил, а у некоторых, уже покинувших Лугу уроженцев сих мест вызвал ностальгические воспоминания.

- Что-то за душу хватанули. Родные места, - пишет пользователь с ником Нея Нея под фото.

Но это не последний случай насладиться туманным городом. Учитывая прогнозы синоптиков, в ближайшие дни в Ленинградской области будет дождливо и достаточно тепло - до плюс 11 градусов. В отдельных районах региона возможен и туман.

"Синий туман похож на обман...". Фото: vk.com/mivluge/Константин Кот

ИСТОЧНИК KP.RU