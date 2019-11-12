2019-11-12T20:53:52+03:00
Общество

Бездомным разрешат помыться в душевом пункте на набережной Обводного канала

В помывочной можно не только принять душ, но и постирать и высушить вещи [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В помывочной есть все, чего так не хватает бездомным. Фото: vk.com/tvbspbВ помывочной есть все, чего так не хватает бездомным. Фото: vk.com/tvbspb
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В доме №177 на набережной Обводного канала закончились работы по организации социального душевого пункта для бездомных. Петербурженка Мария Варламова, которая была автором данной инициативы, долго ждала ее реализации, поскольку в здании наблюдались проблемы с инженерными сетями. Но все проблемы вскоре устранили, о чем сообщил замглавы Адмиралтейского района Сергей Зайцев.

- Ура! Теперь в помывочной можно будет не только принять душ, но и постирать и высушить вещи, а также просушить обувь. И, конечно, любой бездомный горожанин сможет получить помощь от социальных работников, - передает официальная группа проекта «Твой бюджет» во «Вконтакте».

В помещении есть и сушилки для обуви, и стиральные машинки. Фото: vk.com/tvbspb

В помещении есть и сушилки для обуви, и стиральные машинки. Фото: vk.com/tvbspb

Фотографии из новенькой помывочной радуют глаз. Для бездомных организовали неплохие удобства: полотенца, тапочки, стиральные машины, сушилки, душевые комнаты, шкафчики для вещей и столики для перекуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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