2019-11-12T21:35:37+03:00
Общество

Петербуржцам предлагают дополнить концепцию будущего арт-парка «Тучков буян»

Жителей города приглашают на открытые обсуждения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Будущий вид арт-парка обсудят сразу на 3 открытых встречах. Фото: Администрация ПетербургаБудущий вид арт-парка обсудят сразу на 3 открытых встречах. Фото: Администрация Петербурга
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Жителей Петербурга активно приглашают на обсуждения о будущем состоянии парка «Тучков буян». Всего пройдут 3 встречи – 13, 15 и 19 ноября. Ранее горожане определились с наполнением будущего арт-парка. Больше всего голосов отдали за газон, зимний каток и ботанический сад. Также в лидеры вырвались детские площадки.

- Все предложенные инициативы учли при разработке ландшафтно-архитектурной концепции. Теперь петербуржцев ждут на открытых обсуждениях. Первое пройдет уже завтра, 13 ноября в музее «Артмуза» на 13-й линии В.О., д. 70-72. В целом, все три встречи посвятят дискуссиям о функциональном наполнении арт-парка, - рассказывает пресс-служба Смольного.

Зарегистрироваться на обсуждение можно через электронную форму по ссылке. Известно, что на последнюю встречу уже не попасть из-за слишком большого ажиотажа. Организаторы верят, что открытый диалог с жителями города поможет превратить «Тучков буян» в любимое место для петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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