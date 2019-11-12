Водитель внедорожника протаранил «Чижика» на проспекте Косыгина и показывал средний палец всем недовольным

СЕГОДНЯ 22:04 2019-11-12T22:04:56+03:00

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Вечером 12 ноября на пересечении проспектов Индустриального и Косыгина «Митсубиси» протаранил новенького «Чижика». Скоростной трамвай только с сентября начал работать, а уже угодил в неприятность.

Очевидцы считают, что водитель "Митсубиси" заплатит приличную сумму. Фото: vk.com/spb_today

Авария доставила немало проблем многим петербуржцам. Из-за образовавшейся большой пробки остановилось движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Горожане не могли уехать домой на транспорте от Ладожского вокзала, образовывались толпы ждущих людей. В сторону российского путепровода движение остановилось намертво. Люди не понимали, как «Митсубиси» не заметил большой зеленый трамвай. Свой гнев они изливали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

- Вот все сделано для того, чтобы никто не столкнулся с трамваем! Ну как такое могло произойти?

- Водитель еще всем средний палец показывал!

- Ох и «попал» он на деньги, эти трамваи очень дорогие. Если поискать новости, то в Москве парень тоже въехал в подобный транспорт. Были минимальные повреждения, а суд постановил отдать почти 2 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU