2019-11-12T22:57:14+03:00
Происшествия

Свежий асфальт в Красном Бору затрещал по швам спустя неделю после сдачи

Местные жители ругают легкомысленную работу дорожников в соцсетях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Подрядчик уже переделывает горе-дорогу. Фото: vk.com/spb_todayПодрядчик уже переделывает горе-дорогу. Фото: vk.com/spb_today
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Жители Красного Бора Тосненского района пожаловались в соцсетях на новенький асфальт, затрещавший по швам уже через неделю после сдачи. Жалобы на некачественную работу подрядчика посыпались в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Недолго мы радовались. Спустя несколько дней асфальт пошел трещинами и ямами. А ведь еще даже разметку не нанесли! - возмущается житель деревни.

Стало известно, что подрядная организация уже в курсе проблемы. Сейчас на проблемном участке проводится ямочный ремонт. Один из очевидцев дырявого полотна спросил у прораба дорожников о грядущих работах. Оказалось, в некоторых местах дорогу полностью переделают.

Петербуржцы не удивились плохому ремонту. «Дело-то житейское!» - восклицают некоторые в комментариях к публикации. Другие требуют не платить подрядчику за бессовестный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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