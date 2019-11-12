«Ауди» насмерть снес пенсионерку, переходившую через темный участок дороги «Северная - Магистральная»
12 ноября около 7 вечера во Всеволожском районе Ленобласти «Ауди» насмерть сбил пенсионерку. Страшная авария произошла на 178-м километре автодороги «Северная - Магистральная». Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место, сообщили о том, что погибшая женщина была одета во все темное. К сожалению, она переходила неосвещенный участок дороги без прикрепленных к одежде световозвращателей, которые могли бы предотвратить трагедию.
- Более того, по предварительным данным, пенсионерка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. К сожалению, 42-летний водитель Audi A6 не успел среагировать на женщину и наехал на нее, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Пенсионерка погибла на месте. Ее личность сейчас уточняется, но известно, что на вид ей примерно 65 лет. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU