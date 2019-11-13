На проспекте Маршала Жукова заметили малолетнего человека-паука, зацепившегося за автобус

СЕГОДНЯ 01:09 2019-11-13T01:09:28+03:00

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В сети появилось видео очередного петербургского зацепера. В этот раз им стал молодой парнишка, «приклеившийся» сзади автобуса на проспекте Маршала Жукова. По словам очевидцев, он ловко встал двумя ногами на рамку государственного номера машины и, сгруппировавшись, прижался к немытому стеклу. Зацепер сильно рисковал здоровьем, ведь за ним ехали сразу несколько автомобилей на приличной скорости.

Пользователи соцсетей не оценили выходку нелегального человека-паука. Хотя некоторые и вспомнили, какие глупости творили по молодости, все петербуржцы сошлись во мнении, что настолько безрассудно поступать ни в коем случае нельзя. Своими мнениями они делились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Когда места в час пик не хватило! Или же он узнал о повышении стоимости проезда. Но водителя жалко, если парнишка упадет.

- Если не сорвется, то одежду уж точно стирать придется.

- Городской человек-паук, ей-богу. Прилип не по-детски.

Зацепер-паук на Маршала Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU