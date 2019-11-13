2019-11-13T08:19:27+03:00
Общество

На Рубинштейна появился похоронный мемориал с погребальными венками закрытому бару

Заведение прекратило свое существование из-за постоянных жалоб местных жителей
Лилия КОЗЛОВА
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На Рубинштейна появился похоронный мемориал закрывшемуся баруНа Рубинштейна появился похоронный мемориал закрывшемуся баруФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге простились с баром «Винный шкаф» на знаменитой улице Рубиншейна. Во вторник, 12 ноября, у входа в заведение собрались его владельцы, работники и постояльцы, чтобы проститься с любимым местом. «Похороны» ресторана, расположенного в доме 9/3, прошли по всем канонам с погребальными венками и черными шарами.

- Друзья, мы благодарим всех и каждого за вашу поддержку и любовь к Шкафу. Мы закрылись. Завтра в 15:00 мы соберемся у Шкафа, чтобы отдать ему последнюю честь — возложить венки, выпить и постоять. Приходите нас поддержать в эту сложную минуту, приносите цветы или вино с собой, если хотите. Шкаф заслужил вашу любовь и пышные проводы. Не подведите его в последний раз, - пригласили всех на проводы владельцы ресторанчика.

Также на месте мемориала появилась надпись: «В этом доме с 2014 по 2019 год жил, работал, пил вино и не сдавался легендарный Винный шкаф».

Питейное заведение должно было закрыться еще минувшим летом по решению Арбитражного суда Петербурга из-за жалоб местных жителей. Однако владельцы смогли на время обжаловать это решение. Несмотря на это, популярный у петербуржцев бар все же пришлось закрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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