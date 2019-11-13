2019-11-13T08:39:14+03:00
Происшествия

Жители Красносельского района жалуются на вонючую воду с песком, текущую из кранов

На перекрестке Летчика Пилютова и Народного Ополчения образовался небольшой фонтан [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы жалуются на грязную воду, вытекающую из кранов в Красносельском районеПетербуржцы жалуются на грязную воду, вытекающую из кранов в Красносельском районеФото: принтскрин видео.
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Петербуржцы, живущие в Красносельском районе, жалуются на грязную воду дома, текущую из кранов. В среду, 13 ноября, в сети они рассказали, что уже не первый день им приходится мыться под желтой струей с песком. Некоторые утверждают, что у них пятый день нет отопления.

- Вода из крана ужасная, желтого цвета с песком. Фильтр стоит, но все равно в ванной осадой даже фиолетового цвета. Уже третий день по адресу Пограничника Горькавого, - пожаловался местный житель.

Жительница дома 143/1 по проспекту Ветеранов также подтвердила наличие грязной воды из крана, которая жутко пахнет йодом. По словам петербуржцев, в управляющих компаниях им объясняют эту проблему тем, что идет подключение труб к новым жилым комплексам.

Тем временем на перекрестке Летчика Пилютова и Народного Ополчения недовольные жильцы заметили еще и небольшой, огороженный фонтан с водой, вытекающей на проезжую часть. Однако выглядит он не как бесконтрольный прорыв трубы.

В Красносельском районе Петербурга вода вытекает на улицу, а местные жители жалуются на песок в воде из кранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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