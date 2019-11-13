На Выборгской набережной автомобиль врезался в столб, есть пострадавшие
В Петербурге на Выборгской набережной произошло серьезное ДТП. Около 21 часов во вторник, 12 ноября, напротив дома 55 по пути в центр города автомобиль Hyundai врезался в столб. По словам водителя транспорта, случилось это после столкновения с другим автомобилем, который скрылся с места аварии.
- После ДТП автомобиль врезался в столб. Столб упал. Второй участник скрылся с места аварии, - рассказал в соцсети водитель пострадавшей машины.
Удар оказался сильным и пришелся прямо на левую сторону. Водительская дверь оказалась сильно смята в салон. По словам водителя, в аварии есть пострадавшие, возможно, судя по характеру вмятин на машине, он сам.
Владелец разбитой машины обратился в соцсети к петербуржцам с просьбой помочь найти видео аварии. Он надеется, что у кого-то из проезжающих в тот момент автомобилистов работал видеорегистратор и зафиксировал момент ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU