2019-11-13T09:02:25+03:00
Происшествия

На Выборгской набережной автомобиль врезался в столб, есть пострадавшие

Второй участник ДТП, по словам водителя разбитой машины, скрылся с места
Лилия КОЗЛОВА
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На Выборгской набережной автомобиль намотался на столб, есть пострадавшиеНа Выборгской набережной автомобиль намотался на столб, есть пострадавшиеФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге на Выборгской набережной произошло серьезное ДТП. Около 21 часов во вторник, 12 ноября, напротив дома 55 по пути в центр города автомобиль Hyundai врезался в столб. По словам водителя транспорта, случилось это после столкновения с другим автомобилем, который скрылся с места аварии.

- После ДТП автомобиль врезался в столб. Столб упал. Второй участник скрылся с места аварии, - рассказал в соцсети водитель пострадавшей машины.

Удар оказался сильным и пришелся прямо на левую сторону. Водительская дверь оказалась сильно смята в салон. По словам водителя, в аварии есть пострадавшие, возможно, судя по характеру вмятин на машине, он сам.

Владелец разбитой машины обратился в соцсети к петербуржцам с просьбой помочь найти видео аварии. Он надеется, что у кого-то из проезжающих в тот момент автомобилистов работал видеорегистратор и зафиксировал момент ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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