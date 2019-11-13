Большой частный дом с баней сгорели в Кировском районе

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-13T09:34:28+03:00

В СНТ в деревне Синявино сгорел частный дом с баней Фото: СОЦСЕТИ

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Мощный пожар практически полностью уничтожил большой частный дом вместе с баней в садоводстве «Приозерное» Кировского района Ленинградской области. ЧП произошло за полночь в среду, 13 ноября, в деревне Синявино. Огонь полностью охватил дом, стоящий вдоль канала в конце 13-й линии. Чтобы потушить разбушевавшееся пламя, пожарным понадобилось почти два часа.

- Сообщение о пожаре в СНТ «Приозерное» поступило на телефон экстренной службы в 00:23 в среду, 13 ноября. На место выехали дежурные смены 127 и 128 пожарно-спасательных частей, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

Прибыв на место ЧП, спасатели увидели огромное пламя, столбом поднимавшееся над горящим домом. Рядом с ним также полыхала баня. Важной задачей пожарных, помимо тушения здания, не дать распространиться огню на соседние дачные дома, стоящие очень близко.

Огонь очень быстро разгорался и охватил 100 квадратных метров частного дома и бани. Боролись с ненастьем девять пожарных и две спецмашины. Справиться с возгоранием удалось только в 02:12 часа.

В результате пожара, по предварительной информации, пострадавших нет. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района ведет проверку и дознание, чтобы выяснить причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU