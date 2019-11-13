Теплый сектор атлантического циклона принесет в Петербург ветер и дожди

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-13T10:05:24+03:00

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В Петербурге не по-ноябрьски тепло. Как заверяют синоптики, сейчас термометры показывают на пять градусов больше, чем по климатической норме. А причиной тому теплый атлантический циклон, накрывший город.

- Сегодня Санкт-Петербург окажется в теплом секторе циклона, с характерной для него облачной и ветреной погодой. Местами пройдут небольшие дожди, а температура воздуха составит +6…+8 градусов, - сообщает на своей странице в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Естественно, что тот же циклонический погодный фронт будет властвовать и над Ленинградской областью. Здесь, как и в Северной столице, будет дуть порывистый юго-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.

Разброс температуры чуть больше, чем в городе - от 4 до 9 градусов выше ноля. Атмосферное давление будет падать, но к вечеру вернется в норму.

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ИСТОЧНИК KP.RU