Вооруженные грабители отобрали у водителя-экспедитора сигарет на 1,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-13T10:27:18+03:00

Машину угнали вместе с мужчиной и выгрузили из нее весь товар

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Среди бела дня от рук вооруженных грабителей пострадал водитель-экспедитор одной из коммерческих фирм, доставлявший сигареты по розничным магазинам Петербурга. Около 10 утра 12 ноября прямо во время разгрузки на мужчину напали неизвестные, отобрали ключи и угнали машину вместе с водителем.

- По словам заявителя, нападение произошло во дворе дома 34 по Шлиссельбургскому проспекту. После этого злоумышленники отогнали автомобиль на Караваевскую улицу, где выгрузили находившийся в нем товар – сигареты, на общую сумму около 1,2 млн.рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все это время водителя держали в кузове его машины, поэтому он не знает, куда скрылись неизвестные злодеи. Сейчас грабителей ищут, по факту происшествия заведено дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU