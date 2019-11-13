2019-11-13T10:57:48+03:00
Происшествия

Под Мостом глупости застряла «Газель» из Москвы

Грузовик со столичными номерами в лучших традициях снес себе кузов [видео]
Петр КИБЕР
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Плод Мостом глупости застряла очередная "Газель". Фото: vk.com/spb_todayПлод Мостом глупости застряла очередная "Газель". Фото: vk.com/spb_today
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Знаменитый Мост глупости на Софийской улице продолжает собирать «урожай». На этот раз в западню попал грузовик с московскими номерами. Видимо, столичный гость не знал об особенностях конструкции. Результатом стал снесенный у машины кузов.

- Утром 13 ноября Мост глупости поймал еще одну «Газель», - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сам водитель скорее всего не пострадал, а вот его машине понадобится серьезный ремонт. Впрочем, при авариях под всем известной переправой так и бывает.

Из-за застрявшего под мостом грузовика на проезде образовалась пробка. Водителям, едущим на работу, стоит это учитывать.

Надо сказать что это уже 173-й по счету автомобиль (автобус, трактор) которые застревают под низко стоящей переправой.

При этом водителей не останавливают ни ограничительные балки и знаки на подъезде, ни большой баннер «Газель не проедет» на самом мосту. Петербуржцы предлагают перевести предупреждение на языки стран СНГ, чтобы все газелисты понимали его правильно.

Под Мостом глупости в Петербурге застряла "Газель" с московскими номерами.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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