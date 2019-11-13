Под Мостом глупости застряла «Газель» из Москвы
Знаменитый Мост глупости на Софийской улице продолжает собирать «урожай». На этот раз в западню попал грузовик с московскими номерами. Видимо, столичный гость не знал об особенностях конструкции. Результатом стал снесенный у машины кузов.
- Утром 13 ноября Мост глупости поймал еще одну «Газель», - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Сам водитель скорее всего не пострадал, а вот его машине понадобится серьезный ремонт. Впрочем, при авариях под всем известной переправой так и бывает.
Из-за застрявшего под мостом грузовика на проезде образовалась пробка. Водителям, едущим на работу, стоит это учитывать.
Надо сказать что это уже 173-й по счету автомобиль (автобус, трактор) которые застревают под низко стоящей переправой.
При этом водителей не останавливают ни ограничительные балки и знаки на подъезде, ни большой баннер «Газель не проедет» на самом мосту. Петербуржцы предлагают перевести предупреждение на языки стран СНГ, чтобы все газелисты понимали его правильно.
Под Мостом глупости в Петербурге застряла "Газель" с московскими номерами.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
ИСТОЧНИК KP.RU