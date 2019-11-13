2019-11-13T12:25:28+03:00
Происшествия

15-летнюю школьницу изнасиловал родной отец в Ленобласти

Мужчину задержали, когда он в пьяном виде вновь домогался дочери
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Житель Ленобласти изнасиловал свою родную дочьЖитель Ленобласти изнасиловал свою родную дочьФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Полиция Ленинградской области задержала 39-летнего жителя Всеволожского района по подозрению в изнасиловании собственной дочери. Во вторник, 12 ноября, об инцесте в семье правоохранителям рассказала 66-летяя бабушка девочки, мать задержанного мужчины. Женщина вызвала стражей порядка в тот момент, когда увидела, что ее сын начал домогаться 15-летнюю школьницу.

- Около трех часов дня во вторник, 12 ноября, в полицию позвонила 66-летняя пенсионерка, жительница деревни Старая, и рассказала, что ее пьяный 39-летний сын домогается своей 15-летней дочери, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Когда полицейские прибыли на вызов, женщина рассказала им новые подробности. По ее словам, мужчина не первый раз пристает к своей дочери. Еще 27 октября, около двух часов ночи, ее сын совершил насильственные действия сексуального характера с девочкой.

Вечером того же дня правоохранители задержали мужчину, который пытался скрыться от правосудия. Сейчас следственный комитет проверяет все заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаку с посттравматическим шоком, сбитую машиной, пытаются спасти в Колпино
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права