15-летнюю школьницу изнасиловал родной отец в Ленобласти

13 Нояб. 12:25 2019-11-13T12:25:28+03:00

Мужчину задержали, когда он в пьяном виде вновь домогался дочери

Изменить размер текста: A A

Полиция Ленинградской области задержала 39-летнего жителя Всеволожского района по подозрению в изнасиловании собственной дочери. Во вторник, 12 ноября, об инцесте в семье правоохранителям рассказала 66-летяя бабушка девочки, мать задержанного мужчины. Женщина вызвала стражей порядка в тот момент, когда увидела, что ее сын начал домогаться 15-летнюю школьницу.

- Около трех часов дня во вторник, 12 ноября, в полицию позвонила 66-летняя пенсионерка, жительница деревни Старая, и рассказала, что ее пьяный 39-летний сын домогается своей 15-летней дочери, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Когда полицейские прибыли на вызов, женщина рассказала им новые подробности. По ее словам, мужчина не первый раз пристает к своей дочери. Еще 27 октября, около двух часов ночи, ее сын совершил насильственные действия сексуального характера с девочкой.

Вечером того же дня правоохранители задержали мужчину, который пытался скрыться от правосудия. Сейчас следственный комитет проверяет все заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU